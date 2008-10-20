Як пережити мігрень

Мігрень є неврологічним захворюванням, що супроводжується головним болем, який неможливо угамувати знеболюючими препаратами і такий стан може триматися від доби до трьох. Гострі напади головного болю посилюються при фізичних навантаженнях, частіше вони локалізуються в певній частині і носять пульсуючий характер.

Найчастіше, мігрень викликана спадковою схильністю, а спровокувати напад можуть такі чинники, як стрес, нервове і фізичне перенапруження; гормональний фон, який змінюється, наприклад, при прийомі контрацептивів, при місячних; кліматичні умови; запахи; порушення в харчуванні; прийом алкогольних напоїв.

Якщо ви знайомі з мігренню не з чуток, то вам слід дотримуватися ряду рекомендацій, які допоможуть апобігти появі нападу.

- Відмовтеся від тривалого перегляду телевізора і роботи за комп`ютером, час не повинен перевищувати двох годин у першому випадку і сорока п`яти хвилин – в другому.

- Не слід зловживати і телефонними розмовами, особливо коли говорити доводиться в основному вам.

- Ваше дихання повинне бути правильним, вдих повинен бути коротким, а видих тривалим.

- Старайтеся частіше здійснювати прогулянки по парку і лісу.

- Не можна забувати і про фізичні вправи, головне, щоб навантаження були дозованими.

- Уникайте перенапруження і перевтоми на службі.

- Сон повинен бути повноцінним, тобто складати не менше шести-десяти годин.

- Слід відмовитися від куріння і спиртного.

Звичайно ж, при частих нападах мігрені слід звернутися по медичну допомогу, слід почати з терапевта, але, надалі лікуванням займатиметься переважно невролог.

Як правило, проводиться комплексне лікування, яке включає медикаментозні засоби, акупунктуру, гомеопатію, психотерапію.