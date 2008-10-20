Правильний час для прийому ліків

У рецептах, які виписують нам лікарі, завжди точно вказано дозування препарату. Але, на жаль, точний час прийому вказють рідко, а, між іншим, від цього корисні властивості ліків сильно зменшуються. Давайте розберемося в тому, в який час необхідно приймати ті або інші ліки.

Якщо ви страждаєте поганою циркуляцією крові, то з одинадцятої до тринадцятої години вам рекомендується менше рухатися, а також залишайтеся в тіні в спекотні дні. У ці ж години необхідно проводити лікування людям, що мають проблеми з тонким кишечником.

З сімнадцятої до дев`ятнадцятої години Сонце, що заходить, сприятиме лікуванню спини і нирок.

У період з дев`ятнадцятої до двадцять першої, на небі з`являється Місяць. Саме у цей вечірні години слід лікуватися від фригідності та імпотенції.

А ось для лікування шкірних захворювань добрий період з двадцять першої до двадцять третьох години. Непогано в цей період часу приділити увагу і лікуванню випадіння волосся.

Опівночі з організму починають виводитися жовчні камені і пісок, тому період з двадцять першої до години ночі сприятливий для лікування жовчно-ниркових захворювань.

А ось для людей з хворобами печінки, важливо звернути увагу на період з години ночі до трьох. У цей проміжок часу наступає оптимальний період для вживання лікарських засобів, що допомагають печінці.

Артеріальний тиск має своє мінімальне значення в урані години, а також ближче до опівночі, а ось найвищий тиск зазвичай фіксується у період з 16 до 20 години. Саме, виходячи з цих міркувань, найдоцільніше приймати препарати, що знижують тиск в період з 15 до 17 години.

Слід також зазначити, що прийом ліків за півгодини до прийому їжі, створює сприятливі умови для всмоктування цього препарату. Ліки менше руйнуються і тому діє ефективніше.

У людей, страждаючих алергічними реакціями, зростання гістаміну в крові спостерігається з другої половини дня і досягає свого піку у вечірні і нічні години. Саме тому краще всього приймати протиалергічні препарати саме в цей час.