Херсонщина: за вихідні 10 людей отруїлися грибами

Протягом останніх вихідних 18-19 жовтня в Херсонській області від отруєння грибами постраждали 10 осіб, з яких двоє загинули.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник керівника Херсонської обласної санепідемстанції Анатолій КОВАЛЬ, в області спостерігається зростання випадків отруєння грибами. Так, з початку року вже зафіксовані 62 подібних випадків, з яких 3 випадки були летальними. Серед постраждалих було 10 дітей. Це більше ніж за весь минулий рік: у 2007 році зафіксовано 53 випадки отруєння грибами, з яких 2 випадки були летальними.

На даний час в лікарнях області знаходяться 8 постраждалих від отруєння осіб. Четверо з них в тяжкому стані.