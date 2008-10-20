У Житомирі для лікарень розпочали опалювальний сезон

У Житомирі опалювальний сезон розпочали для лікарень та об’єктів соціальної сфери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, опалювальний сезон у Житомирі розпочато у тих закладах, які його найбільше потребують, також днями почнуть підключати до опалення житлові будинки.

"У Житомирі вже опалюються лікарні міста, дитячий садок для дітей-інвалідів та діагностичний центр та ліквідовано 27 млн. гривень заборгованості за газ ",- повідомила міський голова Житомира Віра ШЕЛУДЧЕНКО.