У Житомирі для лікарень розпочали опалювальний сезон
12:02, 20 жовтня 2008Країна
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Заборгованіть ліквідовано
У Житомирі опалювальний сезон розпочали для лікарень та об’єктів соціальної сфери.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, опалювальний сезон у Житомирі розпочато у тих закладах, які його найбільше потребують, також днями почнуть підключати до опалення житлові будинки.
"У Житомирі вже опалюються лікарні міста, дитячий садок для дітей-інвалідів та діагностичний центр та ліквідовано 27 млн. гривень заборгованості за газ ",- повідомила міський голова Житомира Віра ШЕЛУДЧЕНКО.
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