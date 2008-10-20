Тернопільщина: Антимонопольний комітет перевірить аптеки

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ дав доручення обласному управлінню Антимонопольного комітету провести перевірку та з’ясувати правомірність раптового підвищення цін на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник голови облдержадміністрації Федір ШЕВЧУК. За його словами, роздрібні ціни на ліки на Тернопільщині в середньому зросли на 40%. “Дистриб’ютори пояснюють збільшення оптових цін на ліки зростанням курсу долара. Але цей фактор не може виправдати такого різкого стрибка цін. Адже з 29 вересня по 9 жовтня долар зріс лише на 12%”, – обурюється Ф.ШЕВЧУК.

Він зауважив, що ВАТ “Тернопільська фармацевтична фабрика”, яка є основним виробників ліків в області, відпускні ціни на свою продукцію не підвищувала. Проте ціни на ліки інших вітчизняних виробників в аптеках області зросли, зокрема за рахунок того, що гуртова ціна зросла на 30%. “Така ситуація загрожує зростанням соціальної напруги і, що особливо непокоїть, погіршенням здоров’я населення. Адже особливо сильно подорожчання ліків вдарило по вразливих верствах населення – пенсіонерах та багатодітних сім’ях,” – додав Ф.ШЕВЧУК.

Він висловив переконання, що перевірка Антимонопольного комітету допоможе виправити ситуацію.