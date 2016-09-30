98% постраждалих через алкогольне отруєння гинуть до госпіталізації - медики

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, на частку алкоголю доводиться більш 60% усіх отруєнь, що завершуються летально.

Причому, 98% постраждалих від отруєння гинуть до госпіталізації, тобто до початку надання медичної допомоги. Тільки медичний працівник здатний об'єктивно оцінити стан хворого.

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Лікування алкогольного отруєння вимагає введення ряду медикаментозних засобів. У більшості випадків лікування алкогольного отруєння здійснюється у відділеннях інтенсивної терапії лікарень. Невчасно й неправильно надана перша допомога часто приводить до смерті.

При появі перших ознак отруєння (нудота, багаторазова блювота, запаморочення, сповільненість дихання, серцева аритмія, піт на лобі, ослаблення пульсу) необхідно терміново звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Тому знання ознак таких інтоксикацій допоможе не тільки своєчасно отримати невідкладну допомогу, але й врятувати собі життя.

Самолікування або ігнорування ознак отруєння призводить до летальних випадків.