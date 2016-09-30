Глобальний фонд ПРООН провів у Києві семінар для експертів із закупівель

Як повідомили УНІАН у Києві, семінар, організований Глобальним Фондом ПРООН щодо підтримки охорони здоров’я, пройшов у Києві.

У рамках заходу відбулися дискусії між співробітниками ПРООН в Україні, національними партнерами та міжнародними експертами та обмін досвідом між групами із закупівель з різних країн. Гості відвідали виробництво однієї з українських фармацевтичних компаній і ознайомилися з місцевими технологіями виробництва ліків.

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Семінар надав змогу поновити знання експертів із закупівель та отримати досвід у сфері процедур та передового досвіду в галузі управління закупівлями і постачанням.

Особливу увагу було приділено стратегії закупівель ПРООН у сфері охорони здоров'я та закупівель ПРООН за кошти Глобального Фонду, планування, нарощування індивідуального потенціалу у закупівлях, забезпечення якості фармацевтичних продуктів, прав інтелектуальної власності, закупівлі медичного обладнання, аудиту закупівель та особливості укладання договорів.

Також під час заходу учасники отримали можливість налагодити партнерські відносини з партнерами ПРООН в Україні, в тому числі, в державних структурах, а також національними та міжнародними постачальниками.