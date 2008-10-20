Вінниччина: хворий на сказ кіт покусав трьох людей

В селі Рубань Немирівського району Вінницької області трьох людей покусав хворий на сказ кіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні прес-служби Головного управління МНС України у Вінницькій області.

Кіт покусав 13 жовтня 70-річну та 33-річну жінок, а також 41-річного чоловіка, Тварину було відразу вбито.

Працівниками Немирівської районної ветеринарної лікарні тіло кішки було направлено на експертизу до Вінницької обласної лабораторії, в результаті чого було підтверджено, що кішка хворіла на сказ.

Всім потерпілим зроблено щеплення проти сказу та наразі усі вони знаходяться на лікуванні в Немирівській центральній районній лікарні.