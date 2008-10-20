Вінниччина: хворий на сказ кіт покусав трьох людей
12:27, 20 жовтня 2008Країна
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Потерпілі у лікарні
В селі Рубань Немирівського району Вінницької області трьох людей покусав хворий на сказ кіт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні прес-служби Головного управління МНС України у Вінницькій області.
Кіт покусав 13 жовтня 70-річну та 33-річну жінок, а також 41-річного чоловіка, Тварину було відразу вбито.
Працівниками Немирівської районної ветеринарної лікарні тіло кішки було направлено на експертизу до Вінницької обласної лабораторії, в результаті чого було підтверджено, що кішка хворіла на сказ.
Всім потерпілим зроблено щеплення проти сказу та наразі усі вони знаходяться на лікуванні в Немирівській центральній районній лікарні.
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