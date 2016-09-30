Люди, які вижили після отруєння сурогатом, осліпли - Держпродпотребслужба

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив голова Держпродпотребслужби Володимир Лапа.

Він зазначив, що кількість загиблих залишилася на позначці 37 осіб, але ця цифра ще може збільшуватися.

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"74 випадки людей, які отримали отруєння, з них 37 загинули. З тих людей, які вижили, кілька людей дійсно осліпли. Я не виключаю можливості, що кількість постраждалих від отруєння алкогольним сурогатом може збільшуватися", - каже Лапа.

Вчора повідомлялося, що кількість померлих від отруєння сурогатним алкоголем зросла до 37 осіб.

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Спалах отруєння неякісним алкоголем зафіксована в 4 областях - Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській. Співробітники МВС виявили цех, в якому виготовлявся сурогатний алкоголь, викликав масове смертельне отруєння. На даний момент відомо про 35 померлих від отруєння сурогатним алкоголем.