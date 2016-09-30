Кількість померлих від фальсифікованого алкоголю знову зросла

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, усього на цей час зареєстровано 77 випадків отруєнь.

За оперативними повідомленнями територіальних органів Держпродспоживслужби в Донецькій, Луганській, Миколаївський і Харківській областях станом на 9:00 30 вересня нових випадків отруєння алкогольними напоями не зареєстровано.

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Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Станом на 28 вересня кількість померлих становила 35 осіб.

Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинуватили за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.

Напередодні слідчі фіскальної служби разом із прокурорами й оперативними підрозділами УСБУ в області провели 3 обшуки в місцях, де імовірно виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини.

За даними правоохоронців, сурогат розливався в пляшки виробників "Хлібний дар", "Олександрія БЛІГ", "Люботинський завод продтоварів" та продавався на розлив.