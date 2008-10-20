Науково-практична конференція ”Клінічні випробування в Україні”

Пройде 23-24 жовтня

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Клінічні випробування в Україні" В м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Конгрес-хол "Президент-готелю "Київський", 23-24 жовтня відбудеться друга науково-практична конференція з міжнародною участю "Клінічні випробування в Україні". Адреса оргкомітету конференції: 01042, м.Київ, вул.Чигоріна, 18. Державний фармакологічний цент МОЗ України. Тел.: (044) 284-53-65, тел/факс: 284-82-51.

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