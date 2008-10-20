Вчені розвіяли міф про користь вітамінів

Неодноразово вчені повідомляли про те, що деякі вітамінні добавки насправді не тільки не продовжують, але і скорочують тривалість життя. Цього разу до таких невтішних висновків приєдналися і данські дослідники. Провівши масштабну роботу, фахівці так і не виявили доказів того, що антиоксиданти сприяють профілактиці хвороб.

Прийнято вважати, що вітаміни А, С і Е, а також бета-каротин можуть запобігти "окислювальному стресу" (спостерігається при деяких серйозних хворобах, включаючи рак і серцеві захворювання) в тканинах організму шляхом знищення вільних радикалів, які, як вважають, його викликають.

У дослідженнях взяли участь 233 тисячі чоловік (хворих і здорових). Всі вони приймали харчові добавки. Взявши до уваги різні чинники, а також виключивши з розгляду ще 20 робіт, данські учені прийшли до висновку, що вітамін А підвищує ризик передчасної смерті на 16%, бета-каротин - на 7%, а вітамін Е - на 4%. Вітамін С, схоже, ніяк не відбивається на тривалості життя. По словах учених, відносно впливу вітаміну С і селену необхідні додаткові дослідження.

У результаті учені заявили, що "не знайшли ніяких доказів того, що антиоксиданти сприяють профілактиці хвороб". Навпаки, затверджують вони, вітаміни А і Е заважають роботі природних механізмів захисту організму.

Не так давно схоже дослідження проводили і британські медики. Сьогодні понад 12 мільйонів англійців доповнюють свою дієту вітамінами. Проте питання про користь їх вживання ніколи і ніким не піднімалося. Британське міністерство охорони здоров`я недавно заявило, що людям слід намагатися отримувати потрібні їх організму вітаміни через збалансовану дієту і призвало проявляти обачність при прийомі великих доз антиоксидантних комплексів.

Представники фармацевтичних компаній негайно відреагували на нові дані. На їх думку, люди помилково вважають, що добавки є панацеєю від всіх хвороб. Проте в комбінації з правильною дієтою, фізичними навантаженнями і відмові від куріння антиоксидантні добавки можуть зіграти значну роль в збереженні і поліпшенні загального стану здоров`я.

До речі, було доведено, що курцям протипоказані вітамінні комплекси. Раніше медики вважали, що вітамін Е укріплює імунну систему і захищає легені курців від різних інфекцій. Проте 8-річний огляд здоров`я курців чоловічої статі у віці 50-69 років, проведений лікарями Університету Хельсінкі, показав, що позитивний ефект вітаміну Е повністю змінюється при одночасному споживанні вітаміну C в дієті. Навпаки, при такому вітамінному коктейлі ризик захворювань органів дихання у людей, що палять, значно підвищувався.

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