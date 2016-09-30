В Україні слід приділяти більше уваги безбар'єрності - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів з паралімпійцями - учасниками і переможцями Паралімпіади в Ріо.

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Він зазначив, що в Україні слід більше приділяти уваги безбар'єрності.

“Нам потрібно в Україні більше приділяти уваги безбар'єрності особливо в містах, в транспорті, інфраструктурі, доступах до медичних та інших закладів. На жаль, не всі розуміють при будівництві і не надають належної уваги пристосованості для людей з особливими потребами”, - зазначив Гройсман.

Він також заявив, що закликатиме змінити нормативну базу, висувати жорсткіші вимоги до об'єктів будівництва для більшого пристосування для людей з особливими потребами.

Він також відмітив, що вражений рівнем реабілітаційно-спортивного центру, який знаходиться у селі Яворів на Львівщині. І пообіцяв, що вже до кінця місяця центру буде передано для користування автобус, який поліпшить логістику осіб, які проходять тут реабілітацію та тренування.

“Ми будемо інвестиційно підтримувати цю базу. Я вражений центром і ми будемо в наступному році через фінансування державних програм відновлювати спортивну інфраструктуру в Україні”, - зазначив прем'єр.

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Гройсман подарував центру проектор для перегляду фільмів.

На зустрічі з прем'єр-міністром, президентом Національного паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем і міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим були присутні близько 30 спортсменів і тренерів, призерів Паралімпіади в Ріо, які представляли наступні види спорту — футбол, плавання, фехтування на візках, настільний теніс, легка атлетика, дзюдо.

Довідка УНІАН. В реабілітаційно-спортивному центрі в селі Яворів на Львівщині одночасно можуть проходити реабілітацію 300 осіб, або понад 7 тисяч осіб за рік.

На базі центру діє програма активної реабілітації “Повернення до життя для травмованих, діючих та звільнених військовослужбовців та цивільного персоналу сектору безпеки і оборони".