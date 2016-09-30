Держпродпотребслужба планує обговорити з торговими мережами наявність фальсифікату

Про це журналістам повідомив голова відомства Володимир Лапа.

«Ми проведемо зустріч з Асоціацією торгових мереж... Давайте дивитися правді в очі - їх реально на предмет цього ніхто не перевіряв, - сказав Лапа. - Я налаштований упродовж найближчих двох тижнів зустрітися».

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Він зазначив, що законодавство передбачає відповідальність не тільки за виробництво фальсифікованої продукції, а й за її реалізацію.

За його словами, за наявності скарг споживачів Держпродспоживслужба може вдатися до вилучення товарів із обороту мереж.

«Якщо будуть скарги споживачів на введення їх в оману - будемо відбирати зразки продукції, аналізувати склад і фальсифіковану продукцію вилучати з обороту», - сказав Лапа.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням державного підприємства «Київоблстандарттехнологія», більш як половину торгових марок вершкового масла і спредів на ринку України виробляють з порушенням технічних умов і містять жири немолочного походження, зокрема мінеральні масла.

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Наприкінці вересня в Харківській області було зафіксовано кілька десятків смертей людей від вживання сурогатного алкоголю. 27 вересня в прокуратурі Харківської області повідомили, що встановили ймовірного виробника сурогату - 27-річного харків'янина. Слідчі фіскальної служби разом із прокурорами і оперативними підрозділами СБУ в області провели три обшуки в місцях, де ймовірно виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонн спиртовмісної рідини.