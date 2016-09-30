Урядовці обіцяють наступного року розпочати відновлення спортивної інфраструктури в Україні
16:47, 30 вересня 2016Країна
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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє наступного року розпочати відновлення спортивної інфраструктури в Україні.
Гройсман обіцяє наступного року розпочати відновлення спортивної інфраструктури в Україні / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Львівщині під час зустрічі з паралімпійцями - учасниками і переможцями паралімпіади в Ріо.
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"Ми прийняли рішення, що в наступному році через фінансування регіональних програм з державного бюджету ми будемо відновлювати спортивну інфраструктуру. Нам треба відновлювати спортивні майданчики, стадіони для заняття масовим спортом, фізкультурою. Не потрібно мати величезні можливості для відновлення шкільних стадіонів та інших, занедбаних десятиліттями, об'єктів", - зазначив Гройсман.
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