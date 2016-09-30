На окупованому Донбасі зафіксовано факти торгівлі людьми та насильства над дітьми

«Ми, члени міжфракційного об’єднання «Рівні можливості», глибоко шоковані фактами ґендерно-обумовленого насильства та злочинів на окупованих територіях Донецької області, вчиненими та оприлюдненими представниками бандформувань і терористичних груп, бойовиками так званої інтернаціональної бригади «П’ятнашка» ДНР», – йдеться в заяві МФО.

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«Викрита сексуальна експлуатація неповнолітніх, торгівля людьми на окупованих територіях Донецької області прирівнює незаконні збройні формування на Донбасі до Ісламської держави, що також відома злочинами з ознаками ґендерного та сексуального насильства, в тому числі й щодо дітей.

Ми вдруге, після звернення представника України Володимира Єльченка в червні цього року, звертаємося до Організації об’єднаних націй із закликом включити у сферу своєї діяльності проблему сексуального насильства в ході збройного конфлікту на Сході України», – йдеться в документі.

«Ми закликаємо Європейський Союз жорстко відреагувати на викладені факти та розпочати кримінальне переслідування осіб з числа громадян європейських країн, які беруть участь у незаконних збройних формуваннях на окупованих територіях України та причетні до злочинів проти людства. Також ми звертаємося до спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Лейли Зерруги з проханням призначити розслідування фактів використання дітей у бойових діях на Донбасі на боці так званих ЛНР і ДНР та висловити свою позицію в цьому питанні», – йдеться в заяві.

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Також члени МФО «Рівні можливості» звернулись до Міністра закордонних справ України, з проханням довести оприлюднені факти злочинів з ґендерно-обумовленим насильством до дипломатичних представництв іноземних держав в Україні та закликати керівництво держав розпочати кримінальне переслідування учасників незаконних збройних формувань, що діють на окупованих територіях України.

Дані про злочини також направлені Спеціальному доповідачу ООН з питань торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії.