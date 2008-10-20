”Макс-Велл” ініціює створення міжнародного кардіоконсорціуму

Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр "Макс-Велл" ініціює створення міжнародного кардіологічного консорціуму.

Про це УНІАН повідомила науковий співробітник Департаменту з науки і освіти НВОКЦ "Макс-Велл", координатор проекту Ганна ПАШКОВА.

За її словами, основна мета консорціуму - доскональне вивчення ролі вірусних і бактерійних інфекцій в розвитку серцево-судинних захворювань, а також розробка і пропозиція нових, більш ефективних схем лікування, що доповнюють традиційну терапію.

Планується, що з боку України в консорціумі візьмуть участь: Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова, Інститут мікробіології та імунології ім. І.Мечникова (Харків), Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.Громашевського, кафедра імунології й алергології Національного медичного університету ім. Д.Галицького (Львів). Брати участь в проекті будуть запрошені та інші інститути цього профілю діяльності.

Перше дорадче засідання консорціуму відбудеться 23 жовтня 2008 року в Києві в рамках Міжнародного наукового симпозіуму "Сучасні профілактичні та реабілітаційні технології в кардіології".

Г.ПАШКОВА зазначила, що неординарною подією в рамках симпозіуму стане перший і єдиний в Україні майстер-клас виконавчого директора науково-дослідного інституту серцево-судинних захворювань Науково-дослідного центру MedStar (США), доктора Стефена Е. ЕПСТІНА, який відбудеться 23 жовтня в Києві.

Під час майстер-класу С.ЕПСТІН детально торкнеться питання розвитку гострих коронарних синдромів, а також представить новітні молекулярні методи діагностики пацієнтів з високим ризиком утворення інфаркту міокарду.

***Доктор Стефен E.ЕПСТІН - автор і співавтор більше 500 публікацій в наукових медичних журналах, що рецензуються, визнаний міжнародний авторитет в галузі ангиогенеза (процес утворення нових кровоносних судин в органі або тканині), ролі інфекцій в розвитку атеросклерозу, вивчення і лікування серцево-судинних захворювань на молекулярному рівні, із застосуванням методів генної терапії та стовбурних клітин.