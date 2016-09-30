Дітям, які покидають інтернати, необхідна допомога в адаптації до соціуму - експерт

Як передає корреспондет УНІАН, про це заявила програмний директор з розвитку БФ "СОС Дитячі Містечка" Дар'я Касьянова.

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За її словами, дитина, яка за свое коротке життя була неодноразово травмована - спочатку її забрали з біологічної сім'ї, потім з інтернату, потім вона складно адаптувався в прийомній сім'ї.

"Незалежно від того, наскільки якісно надавали психологічну допомогу дитині, вона все одно виходить у доросле життя аболютно непідготовленою. У когось більш розвинені навички, у когось менше, але сьогодні фахівці підкреслюють, що таким дітям дуже важко зробити свій перший крок у доросле самостійне життя. Хтось ламається, хтось починає вести анормальне спосіб життя. Є приклади, коли дитина просто зникає, і ніхто - ні соціальні служби, ні прийомні батьки - не знає, де вона знаходиться. Потрібно думати, як допомогти таким дітям", - сказала Касьянова.

Вона зазначила, що в Україні понад 13 тисяч дітей, позбавлених піклування виховується в прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу, близько 60 тисяч дітей виховуються під опікою родичів.

"Цим дітям необхідна допомога в адаптації, вони повинні знати куди звернутися за допомогою у важких ситуаціях. Діти-сироти, діти, позбавлені піклування - це вразлива категорія. Дуже часто в сім'ях дітей випускників інтернатів є ризик, що вже їхні діти, як і вони колись і самі, можуть опинитися в інтернаті. Потрібно розривати це порочне коло і максимально допомагати таким дітям", - сказала Касьянова.