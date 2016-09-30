Скорочення соцпрацівників в Україні загрожує зростанням кількості безпритульних дітей - експерт

Як передає корреспондет УНІАН, про це заявила програмний директор з розвитку БФ "СОС Дитячі Містечка" Дар'я Касьянова.

"Останні два роки ми спостерігаємо зниження показників щодо дітей-сиріт в Україні. Заявляється, що кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - від 76 до 78 тисяч. При цьому в цих цифрах немає дітей з непідконтрольних територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. Але є й інша проблема - пов'язана з погіршенням соціально-економічної ситуації, з одного боку, з іншого - різко скоротилася кількість соціальних працівників", - зазначила Касьянова.

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За її словами, виявляти асоціальні сім'ї та допомагати їм сьогодні немає кому.

"За нашою старою традицією, діти з таких сімей відразу потрапляють до інтернатних установ. Оскільки, у таких дітей є батьки, статусу вчасно вони не отримують. У 2009 році - від вилучення дитини з сім'ї до отримання ним статусу дитини позбавленої батьківського піклування - проходило три роки. Сьогодні ж ці процеси ще більш затягнуті. Реально до інтернатного закладу сьогодні соціальні служби не доходять, а з боку інтернатів є зацікавленість зробити максимально довгим час замовчування про те, що у них знаходиться дитина, якій треба дати статус якомога швидше", - сказала експерт.

Вона підкреслила, що це необхідно для того, щоб дитина була усиновлена і виховувалася у нормальній родині.

Також Касьянова зазначила, що якщо сьогодні не надавати своєчасну допомогу кризовим сім'ям, діти з цих сімей опиняться на вулиці.

"І тоді ми повернемося до проблеми 90-х років, коли у нас була величезна кількість безпритульних дітей", - сказала Касьянова.