Гарі Вільямсон, професор університету Лідс, склав список продуктів, що подовжують життя. До нього увійшли яблука, вишня, гіркий шоколад, кава, зелений чай, шпинат і брокколі.

Усі ці продукти багаті на поліфеноли, органічні сполуки рослинного походження, могутні природні антиоксиданти, які позитивно впливають на організм, зокрема запобігають серцевим захворюванням.

Учений заявив, що ці продукти, можуть також уповільнити процес старіння. Відсутність їх в раціоні збільшує ризик розвитку хронічних захворювань.

"Не дивлячись на те, що ці продукти ніяк не впливають на зріст і розвиток, вони сприяють збереженню здоров`я і зменшенню ризику захворювань", – заявив Гарі Вільямсон.