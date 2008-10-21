Енергозберігаючі лампи шкідливі для шкіри

Ультрафіолетове випромінювання енергозберігаючих ламп може викликати подразнення шкіри, якщо знаходитися до джерела світла дуже близько, попереджають експерти. Рівень ультрафіолетового випромінювання, що виробляється такими джерелами світла, можна порівняти з дією сонця в ясний день.

За словами медичних експертів, проблеми можуть виникнути, тривалий час перебувати на відстані менше 30 см від подібних ламп. До найбільшої небезпеки схильні люди з надмірною чутливістю шкіри, а також пацієнти з різними дерматологічними захворюваннями.

Попередження стосується лише так званих "відкритих" енергозберігаючих ламп.

Медики додають, що такі лампи не підвищують ризик виникнення ракових захворювань. Причиною пильної уваги до технічного нововведення стали скарги людей з підвищеною чутливістю шкіри до світла.

Для захисту від шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання зовсім не обов`язково позбавлятися енергозбережних ламп, відзначають експерти. Рекомендується не перебувати поблизу джерела світла, а також використовувати так звані "герметичні" лампи, вкриті додатковим шаром скла.