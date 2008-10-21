Мешканка Берліна народила шістьох близнят

Пацієнтка берлінської клініки «Шаріте» народила шістьох близнят: чотирьох дівчаток і двох хлопчиків. Про це повідомив журналістам директор «Шаріте» Ульріх ФРАЙ.

За словами У.ФРАЯ, жінка, ім`я якої не повідомляється, і всі шестеро новонароджених знаходяться в задовільному стані. Вага близнят, що з`явилися на світ на 27-му тижні вагітності, складає від 800 до 900 грамів.

Глава «Шаріте» відзначив також, що причиною багатоплідної вагітності став прийом гормональних препаратів при лікуванні безпліддя.

Попередній випадок народження шестерні в Німеччині був зафіксований в Мюнхені в 1986 році. Тоді лікарям не вдалося зберегти життя матері і одного з новонароджених немовлят.

Згідно зі статистикою, вірогідність народження шестерні становить один шанс на 4,4 – 4,7 мільйонів пологів.

ami-tass.ru