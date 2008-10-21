У Тернополі розпочався опалювальний сезон в лікарнях та навчальних закладах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник міськради Олег УДИЧ, відповідне розпорядження вчора підписав міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ. Ним передбачено опалення лікувальних закладів, шкіл та дошкільних закладів з 20 жовтня. “Іншим розпорядженням Роман ЗАСТАВНИЙ з 20 жовтня дав дозвіл мешканцям міста розпочинати опалювальний сезон у будинках з індивідуальним газовим опаленням при відсутності лічильників газу”, – повідомив О.УДИЧ. За його словами, загалом житлові будинки в місті почнуть обігрівати після того, як налагодять теплопостачання у заклади соціальної сфери.