Народжуваність в Україні продовжує зростати

В Україні впродовж третього кварталу поточного року вчергове підтвердилася тенденція до зростання народжуваності.

Про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК з посиланням на статистику органів реєстрації актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Так, впродовж липня-вересня 2008 року в Україні народилося 122,648 тис. осіб, померло - 149,471 тис. осіб. Кількість складених актових записів про смерть за ІІІ квартал 2008 року по відношенню до кількості реєстрацій народжень склала 122%.

За словами міністра юстиції, незважаючи на все ще негативне співвідношення кількості народжень до кількості смертей, це один з найкращих показників з початку 90-х років. Так, наприклад, впродовж 2006-2007 років співвідношення смертності до народжуваності в країні в середньому становило 160-170%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, М.ОНІЩУК також відзначив, що впродовж 2008 року в цілій низці регіонів зафіксовано перевищення народжуваності над смертністю.

Зокрема, за даними міністра, якщо в попередні роки така тенденція, з незначною перевагою народжуваності над смертністю, фіксувалася здебільшого лише в Закарпатській області, то, наприклад, протягом третього кварталу поточного року народжуваність перевищувала смертність у цілому ряді регіонів: Волинській області - на 122%, Закарпатській області - на 145%, Івано-Франківській області – на 116%, Рівненській області – на 124%, Чернівецькій області - на 107%, м. Києві – на 127%.

У решті регіонів смертність перевищувала народжуваність. Найгірша ситуація з липня по вересень поточного року реєструвалася у Чернігівській області – 214%, Харківській області – 137%, Дніпропетровській області – 133%, Полтавській області – 161%, Донецькій області – 151%, Черкаській області – 156%, повідомив М.ОНІЩУК. Проте, як свідчить статистика Мін‘юсту, загалом ці показники є відчутно нижчими, ніж у попередні роки, додав він.