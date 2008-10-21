Ціни на ліки знизились

На сьогоднішній день ціни на ліки в Україні, підняті останнім часом у деяких випадках до 70-80%, повернулись на колишній рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадій ПАДАЛКО.

«Якщо минулого тижня були відмічені факти, коли ціни (на ліки – УНІАН) піднялися на 80%, то вже впродовж трьох-чотирьох днів ціни повернулися на колишній рівень, і в найближчі 2-3 дні ми цю ситуацію повністю приведемо в порядок», - заявив він.

Г.ПАДАЛКО відзначив, що підвищення роздрібних цін на ліки відбулося в результаті підвищення дистрибуторами цін на імпортні препарати, і це було реакцією на можливі ризики і втрати, які можуть бути спровоковані світовою фінансовою кризою. За його словами, дистрибутори в ціну ліків закладали курс долара на рівні 7-7,5 грн.

Г.ПАДАЛКО також повідомив, що ціни на ліки піднімали найбільші дистрибутори, які контролюють приблизно 60% ринку лікарських засобів, серед яких компанія «БаДМ», СП «Оптімафарм», ВВС Лтд, ЗАТ «Альба-Україна», «Артур-К».

Крім того, Г.ПАДАЛКО повідомив, що інформація про можливе підвищення цін на ліки була одержана 7-8 жовтня.

«Коли ми 7-8 числа (жовтня - УНІАН) одержали інформацію про те, що планується підвищення цін, ми провели оперативну нараду, де імпортери підтвердили, що, у зв’язку зі світовою кризою, ми не можемо собі дозволити ризики, і ми підніматимемо ціну. І з цієї миті ми почали проводити оперативні заходи, аби цей процес не був такий швидкий і такий згубний», - відзначив Г.ПАДАЛКО.