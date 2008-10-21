Швидке пробудження можливе лише під баритон
10:15, 21 жовтня 2008Країна
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Дослідження австралійських вчених
Швидке пробудження можливо лише під звук, який відповідає музичному баритону, заявляють австралійські вчені з університету Вікторії.
Фахівці протягом дослідження вивчали вплив звукових хвиль різної висоти на швидкість пробудження людей. ПРогравалося близько дев`яти варіантів звукових сигналів під час ранньої, найбільш глибокої фази сну.
Виявилося, що швидше за все дорослі люди пробуджуються від звукових імпульсів з частотою 520 герц, що в музиці відповідає баритону. А ось пронизливо-чисті звуки більш високих частот виявилися менш ефективними.
Експерти наголошують на тому, що людина спить найбільш глибоко в перші три години ночі.
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