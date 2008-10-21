Швидке пробудження можливе лише під баритон

Швидке пробудження можливо лише під звук, який відповідає музичному баритону, заявляють австралійські вчені з університету Вікторії.

Фахівці протягом дослідження вивчали вплив звукових хвиль різної висоти на швидкість пробудження людей. ПРогравалося близько дев`яти варіантів звукових сигналів під час ранньої, найбільш глибокої фази сну.

Виявилося, що швидше за все дорослі люди пробуджуються від звукових імпульсів з частотою 520 герц, що в музиці відповідає баритону. А ось пронизливо-чисті звуки більш високих частот виявилися менш ефективними.

Експерти наголошують на тому, що людина спить найбільш глибоко в перші три години ночі.

РИА Новости