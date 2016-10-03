В Україні планують створити Центр психологічної реабілітації населення

Як повідомили УНІАН у МОЗ, спеціалісти вважають, що в умовах тривалих воєнних дій на Сході України, потреба надання якісної психологічної допомоги як військовослужбовцям, так і демобілізованим бійцям, постала вкрай гостро.

Експерти переконані, що надання психологічної допомоги бійцям АТО має бути безперервним процесом – від моменту отримання повістки, і у подальшому, вже мирному, житті.

Читайте такожВійськовим надаватимуть на безкоштовну психологічну реабілітацію після бойових завдань

Заступник міністра Олександр Лінчевський зазначив, що в Україні не має доказової, справді медичної психологічної реабілітації.

"Це пов’язано перш за все із неналежною підготовкою кадрів, адже наявні навчальні університетські програми є формалізованими і не відповідають вимогам часу, тому освітня робота серед медичних працівників – один із ключових моментів в успішному впровадженні психологічної реабілітації", - сказав чиновник.