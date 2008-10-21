Як подолати головний біль

Від головного болю страждає величезна кількість людей у всьому світі. Але не завжди є можливість випити знеболюючий засіб. Нижче ми говоритимемо про те, якими підручними засобами можна справитися з головним болем.

Засоби, про які піде мова, є перевіреними засобами народної медицини.

Всі вони прості як в приготуванні, так і у використанні. Інгредієнти, які вам буде потрібно для приготування цих засобів, доступні.

Засіб 1. Головний біль може бути викликаний тим, що ви мало п`єте.

Випийте склянку гарячої води і, цілком можливо, що через двадцять хвилин головний біль вгамується. Споживайте необхідну кількість рідини (від півтора до двох літрів).

Засіб 2. Допомогти в боротьбі з головним болем допоможе і часник.

Як тільки голова почне боліти, з`їжте два зубки часнику.

Засіб 3. Добрим засобом є і свіжа капуста. Прикладіть два великі капустяні листи до лоба і полежте п`ятнадцять – двадцять хвилин.

Засіб 4. Якщо головний біль став вашим супутником на довгий час, то допомогти може картопляний сік. Випивайте за півгодини до їди дві столові ложки свіжовичавленого картопляного соку.

Курс лікування - три-чотири тижні.

Засіб 6. Для приготування цього засобу вам потрібно буде залити кип`ятком одну столову ложку подрібненого подорожника.

Засіб необхідно настояти протягом десяти-п`ятнадцяти хвилин, а після настій потрібно випити малими ковтками. Настій подорожника приймають двічі в день по півсклянки.

Засіб 7. Відмінним засобом від головного болю є лимон. Очистьте від м`якоті свіжу лимонну кірку і холодною стороною прикладіть до скронь.

Тримайте, доки біль не вгамується.

Засіб 8. Це засіб такий же простий, як і попередні. Вичавіть буряковий сік, змочіть ватні тампони у сік і вкладіть у вуха.

Засіб 9. Поріжте часточками невелику цибулину і прикладіть до скронь. Трохи полежте. Вже через десять-п`ятнадцять хвилин біль пройде.

На думку медиків, терпіти головний біль не можна. Якщо вважаєте, що терпіти біль краще, ніж випити знеболюючу пігулку, то ви помиляєтеся.

Якщо головний біль переслідує вас постійно, і ви ніякими доступними вам засобами не можете від неї позбавитися, то просто необхідно проконсультуватися з лікарем.

Пройдіть обстеження, цілком можливо, що головний біль є симптомом якогось захворювання. В цьому випадку суть лікування головного болю полягатиме в тому, щоб позбавитися захворювання.

Менше нервуйте, більше гуляйте на свіжому повітрі.

Доведено, що у людей, що відчувають приємні емоції больовий поріг підвищується, отже ви не будете так гостро реагувати на біль.

Не забувайте також, як слід висипатися.

Виділяйте сім-вісім годин на сон, при цьому спіть у добре провітрюваному, прохолодному приміщенні.