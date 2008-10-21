Солярії таки шкідливі для здоров`я

Зовнішній вигляд людини, що має легкий загар, привабливий. Адепти "завжди засмаглої шкіри" влітку не виділяються з натовпу, зате взимку ви можете їх легко "виявити". Такі люди завжди вважають, що недостатньо смугляві і не пропускають жодного теплого, сонячного дня, щоб позагорати, а в холодний сезон неодмінно регулярно відвідують солярій. Якщо їм це по яких-небудь причинах не вдається, то вони впадають в депресію.

Це прагнення "прийняти дозу засмаги" визнане в медицині хворобою - танорексією. Вона властива чоловікам і жінкам в основному у віці 25-35 років. Проте і багато 16-18-ти літніх хлопців і дівчат сьогодні записуються в чергу в солярій.

Цей модний рух викликаний культом тіла, що укоренився в підсвідомості за останніх 10-15 років, вищим проявом якого є бодібілдінг.

Залежність від ультрафіолетових променів на думку багатьох психологів викликана тим, що при прийнятті сонячних ванн мозок починає виділяти гормон ендорфін, який створює ефект релаксації і піднімає настрій.

Втім, медики і не заперечують цього. Тільки паралельно попереджають, що зловживання засмагою веде до передчасного старіння і раку шкіри, одного з найпоширеніших за останній час ракових захворювань.

За даними Центру вивчення раку Fox Chase, 90% всіх випадків захворювання раку шкіри викликано ультрафіолетовим випромінюванням. З 400 студентів Університету Вірджинії 27% сказали, що вони є танорексиками.

Ця хвороба була неодноразово відмічена і у зірок. Наприклад, Вікторія Бекхем. Одного разу вона знепритомніла безпосередньо під час прийняття процедур.

Завжди стурбована своїм зовнішнім виглядом актриса Дженіфер Лопес, смуглява за природою, проте теж дуже любить підсмажитися на штучному сонці і не пропустить моменту разом з чоловіком Марком Ентоні позасмагати на пляжі.

Цікаво, що популярний мексиканський співак Луіс Мігель, інший адепт загорілої шкіри, на батьківщині відомий як "Сонце". Він не відправляється на гастролі без власного апарату штучної засмаги.

Незважаючи на масове захоплення солярієм, медики не перестають стверджувати, що у любителів штучного сонця у віці до 35 років ризик появи меланоми зростає до 75%.

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