Сьогодні - магнітна буря. Як уберегтися?

Сьогодні - 21жовтня з 14.00 до 17.00 - магнітна буря. Якщо ви страждаєте на серцево-судинні хвороби та у вас підвищується тиск у дні магнітних бур дослухайтеся наших порад. Будьте обережні. Памятайте, що близько 70% інфарктів, гипертонічних кризів та інсультів трапляються саме у дні магнітних бур.

Фахівці припускають, що своєрідні "антени", що вловлюють погодні зміни, розміщені на стінках сонної артерії. Якщо тиск у судинах раптово падає, це зумовлює рефлекс убезпечення організму від колапсу кровообігу. Сигнал про це, через спинний мозок, передається у кору великих півкуль. З одного боку, це рятує організм від повної зупинки кровообігу. З іншої – істотно позначається на стані і самопочутті. Такі процеси можуть відбуватися в організмі і за несподіваного потеплення, і за різкого похолодання. Відновити бадьорість допомагають елементарні заходи, про які ми часто забуваємо. Намагайтеся висипатися, регулярно харчуватися (бажано їсти гаряче, хоч раз на день) і давати тілу хоча б мінімальне навантаження: робіть зарядку вдома або двічі-тричі на тиждень відвідуйте спортзал.

Додадуть енергії і будь-які водні процедури: контрастний душ, басейн, ванна з ароматними оліями цитрусових. Допоможе зберегти бадьорість вживання вітамінів групи В, аскорбінки, магнію, селену і кальцію. За призначенням лікаря можна також вживати ноотропні препарати, що покращують роботу мозку. Людина - істота світлолюбна. Коли нам достатньо світла, ми почуваємося спокійно і комфортно, а у сутінках та в темноті відчуваємо незрозумілу тривожність і втому. Починаємо хандрити, скаржитися на депресивний стан. Тому прислухайтеся до порад психотерапевтів: більше гуляйте, поки надворі ще видно, а вдома встановіть потужні лампи денного світла - адже незабаром світловий день стане зовсім коротким.