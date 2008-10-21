Розширюючи масштаби протидії ВІЛ-інфекції в Україні

21 жовтня о 14.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Розширюючи масштаби протидії ВІЛ в Україні”.

Учасники: виконавчий директор Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) Пітер Піот, під запитанням участь спеціального представника ЮНЕЙДС Її Королівської Високості, крон-принцеси Норвегії Метте-Марит.

(вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Мета візиту - підтримка розширення масштабів протидії СНІДу в Україні.

Під час візиту П.Піот та крон-принцеса Норвегії Метте-Марит мають зустрітися з високопосадовцями; людьми, які живуть з ВІЛ, представниками різних організацій громадянського суспільства, ВІЛ-сервісних НУО, релігійних конфесій, молодіжними активістами, представниками приватного сектору та донорської спільноти.