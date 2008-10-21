Проблемні питання імунопрофілактики населення України

Засідання Вченої медичної ради

22 жовтня 2008 р. о 12.00 в конференц-залі Міністерства охорони здоров’я України (м.Київ, вул..Грушевського, 7, другий поверх) відбудеться засідання Вченої медичної ради на тему: «Проблемні питання імунопрофілактики населення України». Учасники засідання: · Виконуючий обов’язки Першого заступника міністра охорони здоров’я України та виконуючий обов’язки головного санітарного лікаря України Пономаренко Анатолій Миколайович; · Директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім..Л.В.Громашевського АМНУ, д.м.н. Марієвський Віктор Федорович. · Директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМНУ, академік АМНУ, д.м.н., проф.. Антипкін Юрій Геннадійович; · Професор-консультант кафедри інфекційних хвороб НМУ ім..О.О.Богомольця, академік АМНУ, д.м.н., проф.., Возіанова Жанна Іванівна; · Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім.О.О.Богомольця, головний спеціаліст МОЗУ з дитячих інфекційних хвороб, д.м.н., проф. Крамарєв Сергій Олександрович; · Начальник Управління материнства, дитинства МОЗУ, к.м.н. доцент Моісеєнко Раїса Олександрівна; · Завідувач кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім..О.О.Богомольця, к.м.н., доцент Печінка Анатолій Михайлович; · Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім..П.Л.Шупика, головний спеціаліст МОЗУ з дитячої імунології, д.м.н., проф.. Чернишова Людмила Іванівна. Акредитація за тел. 8 (044) 253-02-25, 253-69-75 або e-mail: press@moz.gov.ua

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