Київська влада хоче приватизувати ”Павлівку”

Блок Віталія Кличка заявляє про намір київської влади виставити на приватизацію приміщення медичних закладів в центрі столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

"Першими під гарячу руку мера потрапили Київський міський «Центр здоров’я» по вулиці Володимирська, 29, Центр медичної статистики по провулку Георгієвському, 9, та санаторій «Салют» по вулиці Гоголівській, 26", йдеться у повідомленні.

«Медики Києва б’ють на сполох – недофінансуванням галузі мер забирає в них можливість нормально працювати, а приватизуючи приміщення медустанов - скорочує мережу медзакладів, хоча таке скорочення законом заборонено, - заявляють у Блоці.

«Мер забуває, що кияни – це не лише виборці. Це тисячі людей, які працюють в лікарнях, поліклініках та диспансерах та сотні тисяч людей, які потребують їхньої допомоги», - заявила заступник лідера фракції Блоку Віталія Кличка в Київраді Наталія НОВАК.

За її словами, "в медичних колах вже подейкують, що влада також кинула око на столичну психоневрологічну лікарню №1, більш відому як «Павлівку». Пацієнтів, які потребують кваліфікованої медичної допомоги, під приводом «гуманного ставлення» масово виписують. Лікарі припускають, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вирішив «віддати по договірній ціні в надійні руки» кілька десятків гектарів землі, що під «Павлівкою».

Н.НОВАК також підкреслила, що "медики вже давно не отримують 50-відсоткової надбавки, яка скінчилась разом із передвиборчої кампанією". За її словами, "незважаючи на 5-крате збільшення столичного бюджету, в лікарнях за борги відключають воду й електрику. Столичні лікарні мають недофінансування й кредиторську заборгованість майже за всіма статтями: ремонт, послуги ЖКГ, медикаменти, матеріали, продукти харчування. Лідером у дефіцитній гонці стала лікарня швидкої допомоги - недофінансування за статтями «матеріали» та «медикаменти» перевищило мільйон гривень".

Блок Віталія Кличка вимагає від влади "припинити знущання над медичними установами та відновити фінансування галузі. Окремим рішенням Київрада має ліквідувати територіальні медичні об’єднання".

«Коли про лікарні піклувалися не лише головні лікарі, а й керівники районів, то виділялися кошти і на ремонти, і на устаткування, і на харчування. А тепер така допомога неможлива, всі питання – до ТМО. Ми вимагаємо повернути районам можливість опікуватись лікарнями задля порятунку столичної медичної галузі», - завила Н.НОВАК.