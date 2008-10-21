ЄС покращить оцінювання ГМО перед наданням дозволів на вирощування

Європейський Союз планує покращити оцінювання генетично модифікованих рослин перед наданням дозволів на їхнє вирощування.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення в цілому було схвалено на засіданні Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища у Люксембургу 20 жовтня.

В цілому міністри висловилися за покращення методології оцінки впливу генетично модифікованих рослин на навколишнє середовище, а також за гармонізацію методів проведення такого оцінювання.

Крім того, міністри висловилися за необхідність у процесі надання дозволів на вирощування таких рослин враховувати соціально-економічні критерії.

У ході засідання було вирішено, що французьке президентство у ЄС підготує проект висновків до наступного засідання Ради в грудні цього року.