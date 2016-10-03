У Раді вимагають від міністра соцполітики звіту щодо захисту прав дитини в Україні

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій та комітетів парламенту, повідомляє прес-служба партії «УДАР».

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Відповідне звернення він адресував представникам уряду.

«Це неприпустимо, коли на парламентських слуханнях чи засіданнях комітету присутні лише заступники міністра, і жодного разу не виступав профільний міністр. За дві моїх каденції головою комітету, під час обговорення тематичних законопроектів профільний міністр жодного разу не був присутній», - наголосив Палатний.

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Він також запросив всіх народних депутатів взяти участь 12 жовтня у парламентських слуханнях щодо прав дитини.