Тонзиліт – захворювання не локальне

Що таке тонзиліт? Тонзиліт – це запалення піднебінних мигдалин, які, між іншим, входять до складу імунної системи людини. Функція наших мигдалин – захисна, вони беруть участь в обміні речовин, а, крім того, в кровотворенні. А найнеприємніше в тонзиліті – це те, що це захворювання має не просто локальний процес, а відбивається на стані всього організму.

Причина захворювання - проникнення стрептококу групи А Навряд чи сьогодні можна зустріти людину, якій незнайомі прояви ангіни. Медики називають його тонзиліт, виходячи з латинської назви запалення мигдалин. Основною причиною виникнення захворювання є проникнення в організм і вплив бета-гемолітичного стрептококу групи А.

Цей збудник викликає в організмі розвиток гострої запальної реакції, яка супроводжується нерідко важким перебігом і високою вірогідністю розвитку ускладнень.

Для ангіни (тонзиліту) характерний виникнення болю в горлі, який посилюється під час ковтання, а іноді робить цей процес зовсім неможливим. Так само у пацієнтів спостерігається підвищення температури тіла, різка інтоксикація, слабкість, головний біль.

Регіонарні лімфатичні вузли збільшуються, а під час огляду виявляються зміни мигдалин, за якими можна визначити різновид ангіни. Якщо мигдалини злегка збільшені, червоного кольору і вкриті нальотом білувато-жовтого кольору, найімовірніше у пацієнта лакунарна ангіна.

Коли в мигдалинах виявляються численні вкраплення бульбашок, може йтися про фолікулярну ангіну.

При перших же симптомах нездужання, обов`язково зверніться до лікаря. Ангіна вимагає ретельного лікування і контролю, інакше високий ризик розвитку ускладнень. До ранніх ускладнень ангіни (тонзиліту) належить абсцес глотки, звідти гнійний вміст може потрапити в мозок, до органів бронхолегеневої системи, з током крові поширитися по всьому організму, викликати сепсис. Після тривалішого періоду може виникнути захворювання суглобів – ревматизм, запалення нирок – гломерулонефрит.

Це лише найбільш істотні ускладнення ангіни, існує ще цілий ряд інших. Одним словом, обов`язково зверніться до лікаря, не піддавайте небезпеки себе і своїх близьких.

Як можна захворіти тонзилітом?

Зазвичай захворювання починається з банальної ангіни, на яку хворий не звертає належної уваги і переносить хворобу на ногах. І ось тоді в мигдалинах починають відбуватися патологічні зміни, які призводять до того, що процес стає хронічним. Але іноді, причиною тонзиліту є не ангіна, а звичайний карієс.

Як «розпізнати» тонзиліт? При цьому захворюванні мигдалини збільшені, а поверхня їх «прикрашена» гнійними пробками, поверхня рихла. При цьому, важливо відзначити, що людина може і не відчувати себе зле, доти, поки не настає загострення захворювання.

Тоді і з`являються ознаки захворювання: біль при ковтанні, а також підвищена температура тіла. При цьому, найгіршим є те, що запальний процес в мигдалинах негативно впливає на всі внутрішні органи нашого організму.

У судинах і тканинах уражених недугою мигдалин скупчується величезна кількість мікробів, які переносяться по всьому нашому організму з кров`ю.

Медики відзначають, що у людей з тонзилітом, інтенсивніше, ніж у інших пацієнтів, розвиваються запальні процес нирок, м`яких мозкових оболонок, множинні ураження суглобів, а також порушення менструального циклу, атеросклероз і хвороби серця.

Можна уникнути хронічного тонзиліту. Для цього необхідно вживати заходи, що зміцнюють наш організм: повітряні ванни, водні процедури, регулярні заняття спортом. Крім того, необхідно вилікувати зуби.

Для боротьби з тонзилітом лікар вам випише імуномодулятори. При тонзиліті показані також фізіотерапевтичні процедури і промивання мигдалин. Але також необхідно лікуватися і самостійно.

Кілька разів в день полощіть горло часниковою водою (для її приготування два зубчики часнику залийте стаканом окропу) або ж антисептичним розчином.

До оперативного лікування при тонзиліті вдаються рідко.

Тільки у тих випадках, коли консервативне лікування не дає позитивних результатах, а також при серйозних захворюваннях судин, серця і нирок.

Якщо у вас з`явилися перші ознаки захворювання, то вам обов`язково необхідно дотримуватися постільного режиму.

Відмовтеся від вживання гарячої або холодної їжі, напої і їжа повинні бути теплими. Під час захворювання також дуже важливо багато пити.

Кожні дві – три години полощіть горло розчином фурациліну або ж розчином питної соди.

Для приготування розчину харчової соди вам потрібно буде одну чайну ложку соди залити склянкою води.

Викличте додому дільничного терапевта. Не нехтуйте лікуванням.

Річ у тому, що сподіватися на «чудесне зцілення» в цьому випадку абсолютно марно. При недостатньому лікуванні ви можете тільки ускладнити стан.

Якщо говорити про рецепти народної медицини, то спробуйте такий простий і перевірений часом засіб. Відтисніть сік хрону і змішайте його в рівних частинах з кип`яченою водою.

Одержаною сумішшю полощіть горло кілька разів в день. Важливо, щоб розчин не був холодним або ж, навпаки, гарячим.