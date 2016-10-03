В Україну йде похолодання: як запобігти осінній застуді у міжсезоння

Як повідомили УНІАН у Департаменті превентивної діяльності Національної поліції України, очікуються сильні дощі, подекуди з мокрим снігом, зниження температури.

4 жовтня у західних, 5 жовтня і в північних та центральних областях місцями сильні дощі, на заході подекуди з мокрим снігом, у Карпатському регіоні дуже сильний дощ та мокрий сніг, в горах утворення снігового покриву, впродовж 5-6 жовтня - зниження температури.

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У прес-службі КМДА повідомили, що, за даними Укргідрометцентру, 5 жовтня у столиці пройдуть дощі. 6 жовтня очікується припинення опадів, а температура повітря знизиться до 10-13°.

Лікарі застерігають, що у міжсезоння люди можуть часто відчувати слабкість і занепад сил. Тому медики радять скористатися простими, але дієвими порадами для запобігання осінній застуді, яка може розвинутися при різкому похолоданні.

1. Розслабляйся. Часті стреси в кілька разів знижують здатність організму протистояти інфекціям. Після напруженого робочого дня знайди час, щоб розслабитися. Для цих цілей відмінно підійде правильно підібрана музика. Ляж на диван і послухай її з закритими очима, думаючи про щось приємне.

2. Роби зарядку. Це може бути десятихвилинний ранковий біг або гімнастика для суглобів, або силові вправи. Так ти вб'єш одразу двох зайців – і зміцниш організм, і скоригуєш фігуру.

3. Спи по 8 годин на добу. Поки ти спиш, організм відновлюється і омолоджується. Оптимальний час для сну – з 11 вечора до 7 ранку. Однак якщо ти «сова», то вибирай час для відпочинку з урахуванням внутрішніх біологічних годин. Пам'ятай, найкраще спиться в добре провітреній кімнаті, на не надто твердому, але і не дуже м'якому ліжку.

4. Правильно харчуйся. Коктейль з високим вмістом вітамінів - відмінний спосіб просто і швидко зарядити свій організм потужною енергією. Для приготування таких коктейлів не обов'язково слідувати одному рецепту, можна експериментувати. Ось приклад рецепту вітамінної бомби - банан, півсклянки жирного йогурту, волоські горіхи і заморожену полуницю подрібнити в блендері і випити. Використовуйте фрукти (свіжі та морожені), горіхи і обов'язково молочний продукт, якщо немає алергії на лактозу.