Антимонопольний комітет України оштрафував відомі фармацевтичні компанії за змову

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанії-учасниці фармацевтичного ринку України на загальну суму майже 2,8 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії з встановлення контролю над ринками лікарських засобів групи компаній Servier, які реалізуються на території України, повідомила прес-служба АМКУ.

Читайте також"Дарниця" намагається роздобути 25% акцій "Борщагівки"

Прес-служба повідомила, що компанія «Серв'є Україна» (Київ) була оштрафована на 1,7 млн грн, «Оптима-Фарм, ЛТД.» (Київ) - 180 тис. грн і «БаДМ» (Дніпро) – на 903 тис. грн.

Також у повідомленні прес-служби Антимонопольного комітету зазначається, що були також оштрафовані «Серв'є Україна» - на 340 тис. грн, «Альба Україна» (Бориспіль) – на 340 тис. грн, «Людмила-Фарм» - на 26 тис. грн і «А'СТА» (Київ) – на 424 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються розподілу ринків по колу покупців у сфері державних закупівель.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2016 року Антимонопольний комітет прийняв рішення оштрафувати 5 компаній – учасниць фармацевтичного ринку України за узгоджені дії на ринку на загальну суму 1,65 млн грн.

Читайте такожУкраїна скоротила імпорт і експорт фармацевтичної продукції - ГФС

Предметом розслідування став факт завищення цін на специфічні препарати виробництва швейцарської компанії «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» відразу кількома дистриб'юторами.

В АМКУ зазначили, що у період 2011-2013 у відносинах компанії «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» і «БаДМ», «Вента. ЛТД», «Оптима-Фарм, ЛТД» і «Альба Україна» існували непрозорі механізми надання післяпродажних знижок. Дистриб'ютори здійснювали реалізацію лікарських засобів виробництва групи «Алкон» за процедурою державних закупівель за цінами, вищими, ніж ціни реалізації в аптечних закладах. При цьому застосовувались різні підходи до ціноутворення.