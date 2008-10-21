Донеччина: темпи поширення ВІЛ-інфекції зростають

Темпи виявлення ВІЛ-інфекції в Донецькій області продовжують зросттаи, проте в 2008 році спостерігаються перші ознаки стабілізації захворюваності і смертності від СНІДу.

Як повідомляє прес-служба Донецької ОДА, за станом на 1 жовтня в області зареєстровано 29075 ВІЛ-інфікованих осіб (в т.ч. 6403 - з діагнозом СНІД), з них 3964 дитина до 18 років (в т.ч. 124 - з діагнозом СНІД). На диспансерному обліку - 19274 осіб (1434 - дітей до 18 років), з них з діагнозом СНІД - 2694 (61 - дітей до 18 років). Померло від СНІДу 3535 осіб, з них 62 дитина до 18 років.

На сьогодні Донецька область в загальноукраїнському рейтингу за епідемічними показниками ВІЛ-інфекції/СНІДу - на 21-у місці (у 2007 році - 23-тє).

У динаміці епідемії ВІЛ-інфекції на Донеччині спостерігається збільшення до 65% питомої ваги осіб з ВІЛ-інфекцією у віці до 39 років, що є критерієм несприятливого прогнозу для суспільства в цілому, зміна показника співвідношення ВІЛ-інфікованих чоловіків і жінок у бік збільшення кількості жінок, зростання залучення жінок репродуктивного віку до епідемії і, як наслідок, постійне збільшення дітей, що народилися від ВІЛ-інфікованих матерів (на 30% щороку), зміна шляхів передачі ВІЛ-інфекції із збільшенням питомої ваги статевого шляху (з 45,05 % у 2004г. до 57,0% в 2008 р.).

Основні стратегічні напрями дій у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу визначені обласною програмою по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомозі і лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки (далі - Програма), затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.06.2004 № 231.

У області забезпечено 100%-ий доступ населення до добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію і консультування за рахунок створення першої і на даний час єдиної в Україні служби профілактики і лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу у складі обласного, 4 міських центрів профілактики СНІДу, 45 спеціалізованих відділень (кабінетів) у всіх центральних міських і районних лікарнях. Адекватне фінансування даних заходів за рахунок засобів державного, обласного бюджетів, бюджетів міст і районів, дозволило охопити тестуванням на ВІЛ-інфекцію 100% вагітних і донорів, 2,8% населення області.

Впровадження у області противірусного лікування ВІЛ-інфекції за рахунок засобів державного бюджету і гранда Глобального Фонду дозволило охопити 35% пацієнтів, які потребують лікування (приблизно третя частина від всіх пацієнтів, які лікуються в Україні), - 1662 пацієнти, в т.ч. 173 дитину.

Для підвищення якості стаціонарної допомоги, при обласному центрі СНІДу в березні 2007 року відкрито відділення для лікування даної категорії пацієнтів, для чого з обласного бюджету в 2005-2006 років виділено 5,0 млн.грн.

У області проводяться профілактичні заходи серед вагітних і дітей, що народилися від ВІЛ-інфікованих матерів, це знизило ризик передачі інфекції від матері до дитини майже в 6 разів.