Держпродспоживслужба ліквідувала партію зараженого салату з Польщі

«28 вересня 2016 року у Львівській області під час проведення фітосанітарного контролю у вантажі салату вагою 4,7 тонни походженням з Польщі виявлено карантинний, обмежено поширений на території України шкідливий організм - західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Заражений вантаж знищено», - йдеться в повідомленні.

Щоб не допустити подібних випадків у подальшому, Держпродспоживслужба направила до Польщі ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНІАН, у липні Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів знищила у Львівській області 5-тонну партію персиків з Польщі, заражених персикової плодожеркою.

З початку року Держпродспоживслужба неодноразово повідомляла про запобігання потрапляння в Україну імпортних партій заражених шкідниками овочів переважно з Туреччини.

Західний квітковий трипс - це небезпечний шкідник багатьох овочевих, квіткових, декоративних, плодових, ягідних культур. Розповсюджується між країнами і областями зі зрізаними квітами, рослинами культурами, розсадою, будь-яким посадковим матеріалом, а також зі свіжими овочами та фруктами. Для людини небезпеки не несе.