Німеччина передала українським прикордонникам два реанімобілі

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.

"Уряд Німеччини передав вітчизняним прикордонникам два сучасні реанімобілі: danke, Deutschland! (Спасибі, Німеччино)", - написав Мельник.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що Німеччина є одним з головних партнерів і союзників України в боротьбі з російською агресією.