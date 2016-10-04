Німеччина передала українським прикордонникам два реанімобілі
09:08, 04 жовтня 2016Країна
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Федеративна Республіка Німеччина передала українським прикордонникам два реанімобілі.
Німеччина передала українським прикордонникам два реанімобілі / УНІАН
Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.
"Уряд Німеччини передав вітчизняним прикордонникам два сучасні реанімобілі: danke, Deutschland! (Спасибі, Німеччино)", - написав Мельник.
Як повідомляв УНІАН, 29 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що Німеччина є одним з головних партнерів і союзників України в боротьбі з російською агресією.
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