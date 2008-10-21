Чистий прибуток Pfizer за 9 місяців зріс на 45%

Чистий прибуток американської фармацевтичної компанії Pfizer Inc. 9 місяців 2008 р. зріс на 45% - до 7,8 млрд дол. порівняно з 5,42 млрд дол., отриманими роком раніше, повідомляється у поширеному сьогодні фінансовому звіті компанії. Прибуток Pfizer у перерахунку на акцію склав 1,16 дол. проти 0,78 дол. за той самий період 2007 р. Виручка Pfizer склала 35,9 млрд дол. і опинилася на 1% вище за аналогічний показник за аналогічний період 2007 р., зафіксованого на позначці 35,5 млрд дол.

Чистий прибуток Pfizer у III кварталі 2008 р. зріс на 199% - до 2,27 млрд дол. порівняно з 761 млн дол., отриманими роком раніше. Прибуток компанії у перерахунку на акцію склав 0,34 дол. проти 0,11 дол. за той самий період 2007 р. Виручка Pfizer у III кварталі 2008 р. майже не змінилася і склала 11,97 млрд дол. Аналогічний показник у 2007 р., був зафіксований на позначці 11,99 млрд дол.

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. була заснована у 1849 р. Сучасну назву компанія отримала у червні 2000 р. в результаті злиття компаній Pfizer і Warner-Lambert Company.

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