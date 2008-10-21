Ватикан закливав лікарів не відмовлятися від безнадійно хворих

Лікарі не повинні відмовлятися від невиліковно хворих пацієнтів, заявив в понеділок Папа Римський Бенедикт Шістнадцятий, приймаючи у Ватикані представників Італійської спілки хірургів.

Понтифік відзначив, що раніше медицина обмежувалася тим, щоб зменшити страждання хворого, не в силах вилікувати його. Проте в минулому сторіччі ця наука зробила крок вперед, здобувши можливість ефективно допомагати хворим. Таким чином, лікування стало цілком досяжним, воно, за словами Папи, приковує до себе "майже ексклюзивну увагу сучасної медицини".

"Втім, ця установка породжує нову небезпеку - ризик того, що пацієнт може бути кинутий у момент усвідомлення, що неможливо досягти значних результатів (у його лікуванні)", - сказав Папа Римський.

Проте, за словами понтифіка, навіть якщо одужання неможливе, лікарі можуть багато що зробити для хворого.

"Якщо неможливо полегшити страждання пацієнта, його можна супроводжувати в дорозі, наскільки можливо покращуючи якість його життя", - пояснив він.

Будь-який пацієнт, у тому числі і невиліковно хворий, є абсолютною цінністю, додав Бенедикт Шістнадцятий.

РИА "Новости"