Кількість жертв алкогольного сурогату зросла до 42 людей

За оперативними повідомленням Держпродспоживслужби, на Харківщині кількість постраждалих від отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем становила - 66 осіб, із них померло – 29 осіб: у Вовчанскому районі- отруїлося 23 особи, з них 13 померло, у Ізюмському районі - отруїлося 22 осіб, з них 5 померло, у Харківському районі - отруїлося 11, з них 5 померло, у Борівському районі - отруїлася 1 особа (померла), у Великобурлуцькому районі – 4 особи (померли), у Барвінківському районі - 1 особа отруїлася, у Балаклійському районі - 1 особа отруїлася, у м. Харкові - зареєстровано отруєння у 2 осіб, у Куп’янському районі – отруїлося 1 особа (померла).

Читайте такожДержпродпотребслужба планує обговорити з торговими мережами наявність фальсифікату

За даними судово-медичної експертизи у 23 померлих виявлено метиловий спирт.

За оперативними повідомленнями територіальних органів Держпродспоживслужби в Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях станом на 09 годину 04.10.2016 нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано. Ситуація у зазначених областях така: Житомирська область (м. Бердичів): отруїлося – 3 особи, померла 1 особа; Донецька область (м. Лиман): отруїлося – 9 осіб, з них 5 померло; Миколаївська область( м. Миколаїв): отруїлося та померло - 5 осіб ; Луганська область:(м. Рубіжне): отруїлося та померло - 2 особи.