Кількість жертв алкогольного сурогату зросла до 42 людей

12:17, 04 жовтня 2016
Країна
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Станом на 9:00 4 жовтня 2016 року в країні зареєстровано 85 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 42 випадків завершились летально.

Фото: УНИАН

За оперативними повідомленням Держпродспоживслужби, на Харківщині кількість постраждалих від отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем становила - 66 осіб, із них померло – 29 осіб:  у Вовчанскому районі- отруїлося 23 особи, з них 13 померло,  у Ізюмському районі - отруїлося 22 осіб, з них 5 померло,  у Харківському районі  - отруїлося 11, з них 5 померло, у Борівському районі  - отруїлася 1 особа (померла), у Великобурлуцькому районі – 4 особи (померли), у Барвінківському районі - 1 особа отруїлася, у Балаклійському районі - 1 особа отруїлася, у м. Харкові - зареєстровано отруєння у 2 осіб, у Куп’янському районі – отруїлося 1 особа (померла).

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За даними судово-медичної експертизи у 23 померлих виявлено метиловий спирт.        

За оперативними повідомленнями територіальних органів Держпродспоживслужби в Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях станом на 09 годину 04.10.2016 нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано. Ситуація у зазначених областях така: Житомирська область (м. Бердичів): отруїлося – 3 особи, померла 1 особа; Донецька область (м. Лиман): отруїлося – 9 осіб, з них 5 померло; Миколаївська область( м. Миколаїв): отруїлося та померло - 5 осіб ; Луганська область:(м. Рубіжне): отруїлося та померло - 2 особи. 

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