Контактні лінзи можуть призвести до сліпоти

Дослідники з університету Ла Лагуни (Канарські острови) заявили про те, що носіння контактних лінз може привести до важкої інфекційної хвороби й сліпоти.

За словами вчених, хвороба може розвитися через зараження ока патогенними різновидами амеб -Acanthamoeba, які не знищуються звичайними розчинами для контактних лінз.

Acanthamoeba - один з найпоширеніших видів найпростіших, зустрічається вона в ґрунті й у проточній воді. При цьому деякі види цієї амеби можуть викликати інфекції в людини, зокрема, амебний кератит - запалення рогівки, що може привести до сліпоти.

"Поширення цих інфекцій зросло за останні 20 років по всьому світі головним чином через те, що люди почали носити контактні лінзи. Коли люди промивають контейнери для лінз водопровідною водою, вони забруднюють їх амебами. Особливо турбує той факт, що розчини для контактних лінз, які є в продажі, не вбивають амеб", - зазначає один з авторів дослідження, Базиліо Валладарес.

Вчені в ході дослідження вивчили наявність амеб у контейнерах для контактних лінз в 153 жителів Тенерифі, у яких не було симптомів інфекції: 65,9% контейнерів і самих лінз були забруднені Acanthamoeba і 30% - іншими патогенними амебами.

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