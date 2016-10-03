Фонд Ахметова лідирує у рейтингу благодійників України

Цього року у рейтингу взяли участь 76 благодійних фондів та організацій. Кількість благодійників значно вища, ніж у попередні: у 2015 році взяли участь 57 організацій, у 2013 – 34 фонди.

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Рейтинг формується на підставі річних витрат фондів і організацій на власні благодійні програми, які задекларовані в річних податкових звітах і добровільно передані організаторам. Запит був направлений і в Фонд Ріната Ахметова. Але організація, як і в минулому році, відмовилася надати інформацію. Тим не менш, журналісти видання "Новий час" провели своє власне розслідування. За його даними, Фонд Ахметова посів друге місце рейтингу з сумою благодійної допомоги між 536 і 804 млн. грн. за один рік.

Перше місце посів Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (український підрозділ «Глобального фонду боротьби зі СНІДом»). Його витрати склали 804 млн грн. На третьому місці – організація «Мережа людей, що живуть з ВІЛ» – 536 млн грн.

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У своєму блозі координатор Штабу Ахметова Римми Філь не спростувала дану інформацію. За її словами, в результаті рейтингу стало очевидно, що Фонд Ахметова – найбільша українська благодійна організація. Неучасть в рейтингах вона пояснила так: «Запитуєте, чому ми не беремо участь у рейтингах? Я відповім. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова два роки працює, щоб рятувати своїх земляків. По обидві сторони лінії зіткнення. І не коментує сум, витрачених на благодійність у період з 2014 року».

Варто зазначити, що сумарно всі учасники рейтингу в 2015 році на благодійність витратили понад 790 млн грн. При цьому 59% витрат фондів та організацій направлено на соцзахист, 15% - на охорону здоров'я, ще 8% - на економічний розвиток, інші кошти направлені на допомогу армії, спорт і фикультуру, розвиток мистецтва тощо.



