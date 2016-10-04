Впровадження страхової медицини в Україні розпочнеться у 2017 році і триватиме три роки - МОЗ

Переведення системи охорони здоров’я на страхову модель розпочнеться вже у 2017 році і триватиме три роки.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, трансформація системи стартуватиме із запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, ЦПМСД).

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Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначив, що за минулі 25 років в Україні було розроблено 21 законопроект про запровадження страхової медицини.

"Чимало з них передбачали створення великих бюрократичних структур чи переспрямування бюджетних потоків в чиїсь кишені — на щастя, Верховна Рада не дозволила цього. Мета нашої команди — почати запускати страхову модель медицини на практиці вже у 2017 році і ми знайшли спосіб зробити це з мінімальними і зрозумілими всім змінами в законодавстві”, — сказав Ковтонюк.

За його словами, українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою.

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"У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його поміняти. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу, басейн. Прив’язка до місця проживання скасовується. Наша мета — лікар кожній родині. Сімейний лікар повинен стати агентом сім’ї в системі охорони здоров’я, направляти, слідкувати за здоров’ям та забезпечувати всю первинну діагностику. Сім’я повинна йому довіряти, а для цього лікар має бути мотивований — передусім фінансово”, — сказав Ковтонюк.

Також у МОЗ зазначили, що лікарі первинної ланки зможуть обрати будь-яку організаційну форму роботи - ФОПи, поліклініки, амбулаторії та ЦПМСД. Робота буде оплачуватись за подушним нормативом в залежності від кількості укладених лікарем угод і дотримання медичних протоколів лікування та діагностики.