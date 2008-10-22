Серед банкірів і брокерів зростають випадки самогубств

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) попереджає про зростання кількості самогубств і психічних розладів, пов`язаних з економічною обстановкою в світі. У групі найбільшого ризику - банкіри і брокери.

Гендиректор ВООЗ Маргарет Чан заявила про небезпеку наслідків фінансової кризи. Вона відзначила, що не варто дивуватися, що зростає кількість людей у стані стресу, а також збільшення кількості самогубств.

У США вже спостерігається низка подій, пов`язаних з наслідками кризи. Так, на початку жовтня в Лос-Анджелесі 45-річний чоловік убив п`ятьох членів своєї сім`ї і потім наклав на себе руки. У передсмертній записці він пояснив свій вчинок безнадійною економічною ситуацією. Жінка у віці 90 років в штаті Огайо зробила спробу самогубства, одержавши повідомлення про виселення з будинку, де вона прожила 38 років.

По даним ВООЗ, три чверті людей з психічними розладами, живуть у країнах з низьким і середнім рівнем прибутку на душу населення. На думку М.Чан, коштів, що виділяються в цих країнах на лікування таких хворих, як правило, недостатньо. В результаті близько 75% хворих не можуть одержати необхідне лікування.

ВООЗ попереджає: світ може захлеснути хвиля самогубств у зв`язку з назріваючим економічним спадом і ерою великих банкрутств.

belapan.by