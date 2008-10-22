Фонд Ахметова «Розвиток України» придбав черговий будинок для багатодітної родини

Сьогодні Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» придбав останній із заявлених будинків для багатодітних родин Закарпаття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, будинок передано сім`ї ХИМІНЕЦЬ, в якій виховується 10 неповнолітніх дітей. Вартість будинку із земельною ділянкою становить 303 тисячі 500 грн.

Будинок було придбано фондом у рамках спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину», метою якого є поліпшення житлових умов сімей, в яких виховується 10 і більше неповнолітніх дітей. Придбання цього будинку завершує реалізацію цього проекту в Закарпатті, де загалом у рамках проекту Фондом Ріната Ахметова було придбано 11 і відремонтовано 6 будинків на 4 млн. 370 тис. грн.

Загалом Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" взяв під свою опіку 44 сім`ї з Криму, Донецької, Закарпатської і Луганської областей. Реалізація проекту в Криму і Закарпатті завершена, - сім`ї забезпечені просторими і затишними будинками, а проект в Донецькій і Луганській областях - на завершальній стадії. На придбання нових будинків, добудову чи капітальний ремонт існуючого помешкання з бюджету фонду спрямовано більш як 17 млн.грн.

«Проект дійсно спільний. Ми щиро вдячні керівництву Закарпатської області за надану допомогу. Це прекрасний приклад взаємодії органів влади, бізнесу і громадськості», - заявила керівник проекту Дарина КАСЬЯНОВА.