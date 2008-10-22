Боротьбу зі СНІДом в Україні має підтримати усе суспільство

Представники Організації Об’єднаних Націй наголошують, що ефективна протидія розповсюдженню ВІЛ/СНІД в Україні неможлива без підтримки всього суспільства.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Розширюючи масштаби протидії ВІЛ в Україні”, учасниками якої були виконавчий директор Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) Пітер ПІОТ; постійний координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ та координатор ЮНЕЙДС в Україні Анна ШАКАРІШВІЛІ.

П.ПІОТ зазначив, що останній раз відвідував Україну у 2001 р., і з того часу в нашій країні спостерігається значний прогрес у боротьбі з ВІЛ. Водночас, за його словами, вірус в Україні швидше активізується, ніж дії проти нього. П.ПІОТ звернув увагу, що до боротьби з хворобою долучилось чимало громадських та неурядових організацій, але цю мережу треба розширювати й надалі. Він також наголосив, що до боротьби з розповсюдженням вірусу необхідно залучати й людей з ВІЛ/СНІДом. При цьому державні органи повинні бути лідерами у цій боротьбі й координувати зусилля руху проти розповсюдження епідемії.

“Але без підтримки громади немає ефективної діяльності. Широке залучення людей має бути. Лише скоординувавши зусилля всіх, можна поліпшити ситуацію”, - підкреслив П.ПІОТ.

Окремо він наголосив на необхідності жорсткішої звітності за витрачені кошти на протидію розповсюдженню хвороби, на посиленні профілактичних заходів, які також є вирішальними у боротьбі з ВІЛ/СНІД; на посиленні уваги до розповсюдження вірусу та захисті молоді від зараження.

“Якщо ці елементи об’єднати, то Україна зможе подолати проблему”, - впевнений П.ПІОТ.

Для ЮНЕЙДС, за його словами, Україна буде одним з пріоритетних напрямків у роботі, і організація шукатиме інноваційні шляхи вирішення проблеми розповсюдження ВІЛ/СНІД в нашій країні.

Присутня на прес-конференції директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України Алла ЩЕРБИНСЬКА повідомила, що в Україні протягом останніх років запроваджено багато новацій по боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД. За її словами, завдяки цим зусиллям, зокрема, є дуже позитивний результат по вертикальній передачі вірусу (тобто від матері до дитини) – зниження з 27% до 7%. “Тобто народжуються здорові діти у тих батьків, які інфіковані і навіть хворі на СНІД”, - зазначила вона. Крім того, запроваджено антиретровірусне лікування з використанням найефективніших сучасних препаратів, так наразі лікуються більше 10 тис. хворих. За словами А.ЩЕРБИНСЬКОЇ, також запроваджено нову методику профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів наркотиків – це замісна терапія, що передбачає замість ін’єкційного введення наркотику вживання пігулок.

У свою чергу, А.ШАКАРІШВІЛІ зазначила, що ЮНЕЙДС вітає рішення влади щодо збільшення фінансування заходів на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД.

“Але дійсно, справа не тільки у центральному бюджеті, - наголосила вона. – Треба зосередити зусилля й на місцевому, на обласному рівнях, щоб послуги (для людей з ВІЛ - УНІАН) справді дійшли до тих людей, яким вони просто життєво необхідні. Тобто мова йде не тільки про закупівлі на центральному рівні, але й ті послуги, які будуть фінансуватися через місцеві та обласні бюджети. Коштів ніколи не буде достатньо, але цей значний крок, який зробив уряд, і готується програма на наступні п’ять років - дійсно повинні гарантувати, що ці послуги дійдуть до тих, кому вони потрібні і щодо профілактики, і щодо лікування та догляду”, - зазначила координатор.

Вона поінформувала, що спеціальний представник ЮНЕЙДС Її Королівська Високість, крон-принцеса Норвегії МЕТТЕ-МАРИТ, яка прибуває зараз в Україні, разом з П.ПІОТОМ та іншими представниками ООН планують провести зустрічі з високопосадовцями; людьми, які живуть з ВІЛ, представниками різних неурядових організацій, ВІЛ-сервісних НУО, релігійних конфесій, молодіжними активістами, представниками приватного сектору та донорської спільноти.